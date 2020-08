Mercato Juve: tre nomi importanti in uscita, ma c'è un ostacolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Pipita, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', vorrebbe confrontarsi con il nuovo tecnico Andrea Pirlo e capire se per lui ci sarà ancora spazio: in caso di risposta negativa ... Leggi su sport.virgilio

Sport_Mediaset : #Juve, l'agente di #Dybala: 'Voci false, vuole restare e rinnovare. Paulo è un giocatore bianconero ed è felice di… - CorSport : #Juve, mercato da urlo: si puntano #Suarez e #Griezmann ?? - Sport_Mediaset : La #Roma accelera per #Milik: Under e 15 milioni al Napoli. #DeLaurentiis tentato dall'offerta giallorossa, anche s… - Stanisl70162074 : RT @xpaolax5: @_cristiano73 Cioè se il Psg vince la cl e Icardi in qst mercato va alla Juve, quanto incassa l’inter? Un Hakimi per l’altra… - gmallamaci : RT @_Morik92_: La mia chiacchierata con Sergio #Porrini: 'Anno zero #Juve, a #Pirlo auguro di gestire poche difficoltà. Mercato? Non ci vog… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Juve, obiettivo due attaccanti! E spunta un nome nuovo Calciomercato.com Mercato, non solo Pereyra: si pensa anche al ritorno di Pussetto

Gotti lo accoglierebbe a braccia aperte nella nuova Udinese. Gino Pozzo sta meditando su un rilancio di Nacho al Watford Non c’è solo Roberto Pereyra come possibile cavallo di ritorno in casa biancone ...

Milik alla Roma, Under al Napoli: tutte le cifre dell'affare

Da Napoli a Roma (e viceversa) è niente: è un’ora o poco più di treno, è un affare dietro l’altro, è un asse che resta vivo, si sviluppa, sfida le «leggi» del mercato già scritte e resiste, fino a pro ...

Gotti lo accoglierebbe a braccia aperte nella nuova Udinese. Gino Pozzo sta meditando su un rilancio di Nacho al Watford Non c’è solo Roberto Pereyra come possibile cavallo di ritorno in casa biancone ...Da Napoli a Roma (e viceversa) è niente: è un’ora o poco più di treno, è un affare dietro l’altro, è un asse che resta vivo, si sviluppa, sfida le «leggi» del mercato già scritte e resiste, fino a pro ...