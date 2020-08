Lutto a Giugliano, Vincenzo muore a 32 anni: oggi i funerali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giugliano. Si celebreranno alle 11 i funerali di Vincenzo Bencivenga, 32 anni, deceduto lo scorso 12 agosto. La funzione religiosa sarà ufficiata presso la chiesa evangelica di via Casacelle. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare. La notizia della morte si è presto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

