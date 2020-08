Lo sfondone di Zaia che dà i numeri sulle percentuali di sintomatici COVID-19 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lunedì il governatore del Veneto Luca Zaia ha indetto una conferenza stampa per fornire dei dati aggiornati sull’emergenza coronavirus nella Regione. La tesi portata avanti da Zaia è che la situazione veneta è sotto controllo ma che non bisogna abbassare la guardia. Il presidente ha sciorinato una sequela di dati che confrontano i numeri dell’epidemia al 18 maggio e quelli attuali: “I tamponi sono 1.380.393, i test rapidi circa 1.200.000. I positivi oggi sono 21.256, rispetto al 18 maggio 2.306 in più. In isolamento al 18 maggio c’erano 3.870 cittadini, oggi 6.394. 541 ricoverati a maggio, oggi 119, gli ospedali si sono svuotati. Dato ancora più significativo: le terapie intensive il 18 maggio erano 51, oggi sono 5 in tutto il Veneto. I morti in totale sono 2.096, rispetto ai ... Leggi su nextquotidiano

