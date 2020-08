Leeds, rinnovato per un anno il contratto di Bielsa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Marcelo Bielsa ha rinnovato di un anno il proprio contratto con il Leeds: accordo raggiunto con il presidente Radrizzani Marcelo Bielsa resterà sulla panchina del Leeds. È stato infatti rinnovato il contratto al tecnico che nell’ultima stagione ha riportato il Leeds in Premier League. Accordo raggiunto con il presidente del club, Andrea Radrizzani, per il rinnovo di un anno del contratto del tecnico argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

