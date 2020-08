Gioele: trovati resti ossei e una maglietta non lontano dal traliccio dove era stata ritrovata la madre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta portano a lui "al 99 per cento". Le tracce sono state segnalate da uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali e poliziotti Leggi su firenzepost

