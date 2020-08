Elezioni Usa 2020, Biden riceve ufficialmente la nomination dem (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 agosto 2020 - Joe Biden è stato incoronato candidato dei democratici alla Casa Bianca dalla convention virtuale di Milwaukee, in una seconda giornata segnata dall'intervento dell'ex ... Leggi su quotidiano

repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - repubblica : Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapa… - repubblica : Convention, Joe Biden ottiene ufficialmente la nomination. Jill Biden parla da un liceo (e non nomina mai Trump): '… - RepubblicaTv : Usa 2020, dentro la regia televisiva della prima convention democratica virtuale: Non c'è folla fuori la Convention… - MauroRi79279191 : RT @repubblica: Convention, Joe Biden ottiene ufficialmente la nomination. Jill Biden parla da un liceo (e non nomina mai Trump): 'L'amore… -