Coronavirus, Papa: “Sarebbe triste se il vaccino non fosse universale, dando priorità ai più ricchi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Sarebbe triste se il vaccino per il Covid diventasse proprietà di questa o quella nazione e non fosse universale”. A dirlo Papa Francesco, che durante l’udienza generale del mercoledì ha lanciato l’appello affinché non sia riservato solo ai più ricchi. “La pandemia di Coronavirus sta esacerbando le disuguaglianze tra poveri” ha detto ancora il pontefice. L'articolo Coronavirus, Papa: “Sarebbe triste se il vaccino non fosse universale, dando priorità ai più ricchi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

