Coronavirus, aumentano ancora i contagi in Italia: 642 in 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia : nelle ultime 24 ore sono stati registrati 642 nuovi casi , contro i 403 di martedì, e 7 morti rispetto ai 5 della giornata precedente. ... Leggi su tgcom24.mediaset

RegLombardia : #LNews Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Vare… - fanpage : Aumentano le terapie intensive in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, aumentano ancora i contagi in Italia: 642 in 24 ore #coronavirusitalia - SalPerfetto : È chiaro che se si fanno 20.000 tamponi in più aumentano i positivi. Attenzione nel leggere i numeri. #Covid_19 #COVID19 #coronavirus - Lorenzo32843904 : RT @sole24ore: Coronavirus, in Italia 642 nuovi casi e 7 decessi. Aumentano i tamponi e i malati in terapia intensiva (+8). Le statistiche… -