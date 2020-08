Challenger Praga 2020: Wawrinka rischia grosso con Otte, ma rimonta e vince in tre set (Di mercoledì 19 agosto 2020) Stan Wawrinka avanti con il brivido al Challenger di Praga 2020. Lo svizzero batte rimonta e batte in tre set 3-6, 7-5, 6-1 il tedesco Oscar Otte, conquistando così l’accesso al turno successivo. Nel primo set regna l’equilibrio, almeno fino al quarto game, quando il tedesco riesce a realizzare il primo break del match alla terza palla disponibile. Il numero 17 del ranking Atp reagisce, ma non trova il guizzo vincente per ricucire il gap, consentendo all’avversario di chiudere sul 6-3. Il secondo set risulta ancor più tirato del primo, tanto che i due tennisti Ottengono una sola palla break fino all’undicesimo game. Nel gioco successivo Wawrinka alza il ritmo e strappa il servizio a ... Leggi su sportface

