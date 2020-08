Cannavaro su Pirlo alla Juventus: “Alla quinta partita uscirà dalla zona protetta” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Mi aspetto all’inizio curiosità, forse anche benevolenza, perché un uomo del suo spessore ne merita ma alla quinta partita, uscirà da questa zona protetta e finirà per ritrovarsi accerchiato dalle difficoltà che vive ogni allenatore“. Fabio Cannavaro parla così del suo ex compagno, nonché amico, Andrea Pirlo in merito alla sua nuova avventura da allenatore della Juventus. “A Pirlo ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l’ultimo, nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino (Gattuso, ndr), mo’ so c…i tuoi – ha rivelato Cannavaro ai microfoni del Corriere dello Sport -. Attenzione: siamo al cospetto di un ragazzo ... Leggi su sportface

ryvenyesaya : @FourFourTwo Kovacic, Coutinho, Pirlo, Cannavaro, Ronaldo - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Cannavaro: '#Pirlo, mo' sono c... tuoi! La #Juve resta la più forte, ma l'esonero di #Sarri mi ha stupito' - infoitsport : Cannavaro: 'Gattuso vi stupirà! Ecco cosa ho detto a Pirlo. Napoli squadra tra primi quattro posti' - infoitsport : Juve, Cannavaro: 'Pirlo? Alla quinta partita sarà accerchiato' - infoitsport : 'Ha ragione Rino, mo' so c***o tuoi!', Cannavaro svela l'sms inviato a Pirlo -