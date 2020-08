Cagliari: tre positivi ai test da COVID-19, ritiro rinviato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo Despodov risultato positivo ai test da COVID-19, il Cagliari informa attraverso il proprio sito altri tre casi positivi (Bradaric, Ceppitelli e Cerri) anche se asintomatici. “Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al COVID-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare. In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i ... Leggi su alfredopedulla

