Briatore: “Chiusura delle discoteche? Questi sono matti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Conte è un bugiardo, uno che non racconta la verità“. Flavio Briatore è un fiume in piena nel corso di una diretta su Instagram con Nicola Porro per parlare della chiusura delle discoteche. “Le discoteche erano aperte fino al 12 agosto, poi da quella data in poi dipendeva dalle regioni – ha spiegato l’imprenditore – Tutte le regioni hanno prolungato l’apertura delle discoteche fino a quando il nostro amico Speranza ha bloccato tutto”. L’imprenditore continua e sbotta: “Non è che ha chiuso le discoteche , perché son troppo paracul*: si può fare la musica ma non si può ballare, si può ascoltare seduti al proprio tavolo. Perché questo virus è ... Leggi su sportface

