Boscaglia: “Saraniti e Valente mi piacciono. Obiettivo playoff? Ecco come affronteremo la Serie C” (Di mercoledì 19 agosto 2020) E' il giorno della presentazione di Roberto Boscaglia.Il tecnico siciliano - reduce dall'esperienza alla Virtus Entella - ha accettato la corte del Palermo dopo intense settimane di incontri e trattative. Accordatosi con il club sulla base di un contratto biennale, l'allenatore gelese avrà il compito di guidare la compagine rosanero nel corso della prossima stagione di Serie C, con l'Obiettivo di puntare in maniera decisa alla promozione in Serie B. Rivelatosi negli anni un vero esperto della categoria, Boscaglia avrà un ruolo centrale all'interno del progetto palermitano, soprattutto in ottica calciomercato: il duo dirigenziale Castagnini-Sagramola, infatti, cercherà di allestire un organico perfettamente in linea con il verbo calcistico del neo ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Boscaglia: “Saraniti e Valente mi piacciono. Obiettivo playoff? Ecco come affronteremo la #SerieC” - WiAnselmo : Boscaglia: 'Saraniti e Valente mi piacciono. Obiettivo playoff? Ecco come affronteremo la #SerieC'… - Mediagol : Boscaglia: 'Saraniti e Valente mi piacciono. Obiettivo playoff? Ecco come affronteremo la #SerieC'… - tifosipalermoit : #Boscaglia: 'Saraniti e Valente sono due giocatori che a me piacciono, ne abbiamo parlato con il direttore, e sono… - tifosipalermoit : Boscaglia rescinde con l’Entella e per il Palermo è già una nuova era -

Ultime Notizie dalla rete : Boscaglia “Saraniti