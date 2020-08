Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita scopre l’infedeltà di Antonito (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: il video postato sotto questo articolo, mostra che Lolita scoprirà un’amarissima verità, ovvero che Antonito l’ha tradita. Vediamo la giovane donna e Carmen che leggono il giornale in salotto. Ci sono le ultime notizie su Genoveva, arrestata con l’accusa di aver ucciso Marcia. Le due commentano: Carmen si augura che tutto questo finisca presto e così le liti di quartiere. Successivamente suona qualcuno con una lettera per Lolita: una lettera anonima che prova l’infedeltà di suo marito! Anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito ha regalato dei fiori a Lolita, ma poi la donna scoprirà che lui la tradisce Carmen ... Leggi su pianetadonne.blog

infoitcultura : Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe tende una trappola a Genoveva per farle confessare l’omicidio di Marcia - infoitcultura : Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe tende una trappola a Genoveva per farla confessare l’omicidio di Marcia - infoitcultura : IL SEGRETO 24-30 agosto 2020 anticipazioni spagnole - zazoomblog : Anticipazioni spagnole Una Vita: ecco come è morta Bellita - #Anticipazioni #spagnole #Vita: #morta - infoitcultura : Una Vita anticipazioni spagnole, Bellita muore: mistero sulla morte -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni spagnole Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe tende una trappola a Genoveva per farla confessare l’omicidio di Marcia NonSoloRiciclo UNA VITA settembre 2020 anticipazioni e trame spagnole

Cosa succede nelle prime puntate di Una Vita in onda nel mese di settembre 2020? Ricordiamo che dopo il ritorno ad Acacias 38 di Genoveva ne succedono davvero di tutti i colori ai nostri protagonisti ...

Una Vita, anticipazioni 23-29 agosto: Liberto viene arrestato, Rafael partirà prima del previsto

Le anticipazioni della soap Una vita, relative agli episodi in onda da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto, contengono anche due repliche, gli episodi inediti andranno in onda a partire dal 25 agost ...

Cosa succede nelle prime puntate di Una Vita in onda nel mese di settembre 2020? Ricordiamo che dopo il ritorno ad Acacias 38 di Genoveva ne succedono davvero di tutti i colori ai nostri protagonisti ...Le anticipazioni della soap Una vita, relative agli episodi in onda da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto, contengono anche due repliche, gli episodi inediti andranno in onda a partire dal 25 agost ...