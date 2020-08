Anticipazioni Daydreamer: amara sorpresa per Sanem, Fabri la fa litigare ancora con Can (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer: la prossima settimana inizierà con Sanem incredula e al settimo cielo, perché Cey Cey le dirà di aver saputo da Guliz che il party aziendale in programma è stato organizzata da Can per festeggiare il suo compleanno. La giovane comincerà così a sperare che lui la perdoni, ma non sa che il pettegolezzo di Guliz si basa su una notizia non vera: in realtà c’è lo zampino di Fabri. Intanto Mevkibe e Aysun si sfideranno per la carica di Presidente dell’Associazione di Quartiere. Anticipazioni Daydreamer: Mevkibe chiede aiuto a Sanem contro Aysun Mevkibe si prepara ad una nuova avventura: deciderà di candidarsi a Presidente dell’Associazione di Quartiere, sfidando la ... Leggi su pianetadonne.blog

IsaeChia : #Daydreamer – #LeAlidelSogno, le anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020 - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: CEYCEY starà nel quartiere di SANEM e LEYLA - #Daydreamer #anticipazioni: #CEYCEY - redazionetvsoap : Si trasferisce!!! #DayDreamer #Anticipazioni - berta95italy : Daydreamer, anticipazioni turche: Can licenzia Deren dalla Fikri Harika - lasara_81 : Alcune anticipazioni dalla Turchia :-) #daydreamer #sanem #can #canyaman -