Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, c'è anche Mogol a Cellino: "Qualcosa bolle in pentola" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Prima Bocelli, poi Malgioglio. Infine Mogol. A Cellino è un andirivieni di big della musica. Casa Carrisi è aperta. E ad accogliere il paroliere più famoso di sempre ci pensa, insieme ad Al Bano, Loredana Lecciso (compagna del cantante). Sembra, infatti, che Mogol abbia cenato a Cellino con il Leone della musica italiana e la sua compagnia. Ovviamente hanno chiacchierato a lungo sul panorama musicale. E sorge un dubbio: se ci fosse qualche nuovo progetto all'orizzonte? Poche settimane fa, da Al Bano, era arrivato Bocelli. anche in questo caso una cena (a base di musica). Poi un'altra chiacchierata: uno scambio di vedute sul futuro. E se Al Bano ... Leggi su liberoquotidiano

linaetguy1 : @chireillevlm Al Bano CARRISI et Romina POWER. La chanson : Felicità. ?? - GammaStereoRoma : Al Bano Carrisi - Amanda e' libera - infoitcultura : Tensioni in casa Carrisi, il figlio di Al Bano sbotta contro la Lecciso e se ne va - infoitcultura : Al Bano Carrisi sposa Loredana Lecciso? Lei ai ferri corti con Yari che vola in Croazia da mamma Romina Power - zazoomblog : Al Bano Carrisi sposa Loredana Lecciso? Lei ai ferri corti con Yari che vola in Croazia da mamma Romina Power -… -