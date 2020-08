Utopia: Amazon annuncia la data di uscita e condivide un nuovo trailer (Di martedì 18 agosto 2020) La serie Utopia, atteso progetto di Amazon, ha ora una data di uscita e un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite. Utopia, remake della serie britannica, ha ora un nuovo trailer e una data di uscita: gli episodi debutteranno sugli schermi italiani a ottobre, mentre negli Stati Uniti la arriverà in streaming il 25 settembre. Nel video vengono introdotti i giovani protagonisti appassionati di fumetti che scoprono l'esistenza di una vera cospirazione legata a un fumetto in cui sembrano essere contenuti degli indizi legati a una minaccia globale. La serie Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi creato dall'autrice di best-seller e pluri-premiata sceneggiatrice ... Leggi su movieplayer

