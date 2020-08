Ultime Notizie Roma del 18-08-2020 ore 19:10 (Di martedì 18 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno lutto nel mondo dell’economia 25 anni in Fiat al fianco di Gianni Agnelli Dove ha vissuto tappe storiche come la marcia dei 40.000 manager di ferro leader della linea dura sindacare negli anni più difficili della vita in fabbrica Cesare Romiti ha vissuto nel gruppo del Lingotto la stagione Più significativa di una vita professionale intrecciata con la storia del capitalismo italiano scomparso oggi a 97 a concedere Romiti se ne va un importante protagonista di un impegnativa e controversa stagione delle relazioni industriali e del capitalismo italiano in presenza di profonde trasformazioni dei mercati internazionali e di modifica degli assetti del nostro paese è questo un passaggio del messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chi essere la ... Leggi su romadailynews

