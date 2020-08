Spal, Floccari prolunga per una stagione (Di martedì 18 agosto 2020) FERRARA - La Spal e Sergio Floccari prolungano il proprio matrimonio per un'altra stagione. Lo ha annunciato il club ferrarese tramite la seguente nota: "La società biancazzurra comunica con grande ... Leggi su corrieredellosport

Sergio Floccari continua con la SPAL

Trentotto anni, nove mesi, sette giorni e tanta voglia di continuare a rincorrere il pallone: Sergio Floccari proseguirà nella sua carriera di calciatore iniziata nel 1997 e la bella notizia è che lo ...

