Sorteggio Masters 1000 Cincinnati 2020 in tv: data, orario e diretta streaming (Di martedì 18 agosto 2020) Il circuito maschile ritorna ufficialmente in campo dopo il lockdown e un paio di tornei Challenger. Il Masters 1000 di Cincinnati cambia sede e si trasferisce a New York dove si terranno gli Us Open a cavallo tra agosto e settembre. Il Western & Southern Open presenta ad ogni modo grandi nomi nonostante l’assenza di Nadal. C’è Novak Djokovic e tanti azzurri, tra cui Matteo Berrettini e Jannik Sinner nelle qualificazioni. Il Sorteggio del tabellone principale di Cincinnati è in programma nella giornata di giovedì 20 agosto con orario ancora da definire. Non è ancora stata resa nota una copertura tv e streaming (che dovrebbe essere disponibile in diretta Facebook). Sportface.it vi terrà compagnia durante ... Leggi su sportface

