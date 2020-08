Shock a Reggio Calabria: suicidio al Granillo, un uomo si impicca alla porta dello stadio (Di martedì 18 agosto 2020) Un risveglio Shock a Reggio Calabria. Un uomo, 45 anni, si è tolto la vita all’interno dello stadio Granillo, impianto che ospita le gare interne della Reggina. Si è impiccato alla traversa della porta della Curva Sud, settore del tifo più caldo del club amaranto. L’uomo aveva già tentato il suicidio in altre occasioni e soffriva di instabilità caratteriali per via di alcuni problemi familiari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118, la Polizia, la Polizia Scientifica e la Polizia Locale. Da chiarire, attraverso le telecamere di videosorveglianza, come l’uomo sia stato capace di ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Shock a Reggio Calabria: suicidio al #Granillo, un uomo si impicca alla porta dello stadio - - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria: Shock in città, uomo si impicca allo stadio Granillo - FOTO (fonte CityNow) - citynowit : Reggio - Shock in città, uomo si impicca allo stadio Granillo - FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Shock Reggio Reggio - Shock in città, uomo si impicca allo stadio Granillo - FOTO CityNow Granillo, Reggina sotto shock: uomo trovato impiccato alla porta

All’alba di questa mattina si è consumato un dramma a Reggio Calabria. Un uomo di 45 anni è stato ritrovato senza vita nell’impianto sportivo della città, l’Oreste Granillo, impiccato alla porta sotto ...

Reggio - Shock in città, uomo si impicca allo stadio Granillo

Un uomo si é suicidato questa mattina a Reggio Calabria. La vittima, 44 anni, ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella traversa della Curva Sud dello stadio Oreste Granillo, dove gioca la ...

All’alba di questa mattina si è consumato un dramma a Reggio Calabria. Un uomo di 45 anni è stato ritrovato senza vita nell’impianto sportivo della città, l’Oreste Granillo, impiccato alla porta sotto ...Un uomo si é suicidato questa mattina a Reggio Calabria. La vittima, 44 anni, ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella traversa della Curva Sud dello stadio Oreste Granillo, dove gioca la ...