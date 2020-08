Roma, due calciatori della Primavera positivi al Coronavirus: stop agli allenamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Allarme in casa Roma. Due calciatori della Primavera sono risultati positivi al Coronavirus, dopo i test effettuati ieri. La società giallorossa ha disposto la sospensione degli allenamenti fino a giovedì, dopo che sarà arrivato il risultato di un nuovo ciclo di tamponi. I due ragazzi positivi erano rientrati dalla Sardegna dopo le vacanze di Ferragosto e durante il soggiorno avrebbero incontrato anche altri compagni, al momento però risultati tutti negativi. Altri due sospetti casi di Coronavirus, avvio della prossima stagione a rischio Ligue 1, rinviata la prima partita per Coronavirus: Marsiglia-St Etienne non si giocaL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

