Real Sociedad, David Silva si presenta: “Ricevuto tante offerte, svelo perché ho scelto questo club” (Di martedì 18 agosto 2020) David Silva è ufficialmente un nuovo giocatore della Real Sociedad.Il fantasista spagnolo, rimasto svincolato dal Manchester City, ha scelto di trasferirsi a parametro zero al club spagnolo. Una beffa per diverse squadre che avevano messo gli occhi su di lui, tra cui, in particolare, la Lazio. Il classe '86, infatti, sembrava ad un passo dai Capitolini, ma a sorpresa ha deciso di tornare in patria per gli ultimi anni con gli scarpini ai piedi.Lazio, Tare sul dietrofront di David Silva: "Grande rispetto per il giocatore, non per l'uomo"Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, David Silva ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere gli spagnoli: "Ho ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - tancredipalmeri : Beh questo è inaspettato. La pressione della moglie ha fatto decidere David Silva di rinunciare all’accordo con la… - eiaculatio : RT @notrealsebaros: Brutta via Elbonito, niente di che via Michela da Sassari, meglio la Real Sociedad via David Silva. - Mediagol : Real Sociedad, David Silva si presenta: 'Ricevuto tante offerte, svelo perché ho scelto questo club'… -