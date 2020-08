Positiva dopo serata in un locale, scatta l’allarme: “Chi è stato lì deve fare il tampone” (Di martedì 18 agosto 2020) Una ragazza è risultata Positiva al coronavirus dopo una notte passata in discoteca tra Parma e Piacenza, scatta l’allarme e la caccia a chi ha frequentato il locale per effettuare i tamponi. Sono le Asl locali a rivolgere un accorato appello alle 200 persone circa presenti nella discoteca Il Colle di Alseno nella notte tra il 14 ed il 15 agosto. I partecipanti alla serata dovranno effettuare il tampone per verificare se sono stati anch’essi contagiati. La ragazza era risultata Positiva dopo aver effettuato un tampone appena rientrata da Malta, che risulta essere il Paese con il più alto rischio di infezione dell’Unione Europea. Tanto che il governo ha deciso di chiudere bar, ristoranti e discoteche dopo l’aumento ... Leggi su caffeinamagazine

Open_gol : Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori. Positiva alla Covid-1… - Agenzia_Ansa : Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e… - fanpage : Sono oltre 550 le persone che si sono segnalati alla Asl dopo la notte passata in discoteca - MinnilluILJOKER : RT @Agenzia_Ansa: Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e va a… - isamiccoli52 : RT @Agenzia_Ansa: Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e va a… -