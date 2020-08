Positiva al Coronavirus rientra a Parma dopo la vacanza a Malta e va in discoteca: tamponi su 200 persone (Di martedì 18 agosto 2020) rientrata da una vacanza a Malta con le amiche è risultata Positiva al Coronavirus. La ragazza, 20 anni, di Fidenza, provincia di Parma, ha saputo di avere contratto l’infezione domenica 16 agosto dopo la comunicazione ufficiale dell’azienda Usl sull’esito del tampone. Prima della comunicazione però, la sera del 14 agosto, è andata a ballare con gli amici in un locale notturno dell’Emilia-Romagna. dopo l’annuncio dell’esito positivo, la preoccupazione tra i giovani entrati in contatto con la ragazza e le loro famiglie, tutti residenti tra Fidenza e Salsomaggiore, è cominciata a diffondersi e a crescere di ora in ora. Dalle Ausl di Parma e Piacenza è arrivato ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e… - Open_gol : Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori. Positiva alla Covid-1… - fattoquotidiano : Coronavirus, va in discoteca ma risulta positiva: appello delle Ausl di Parma e Piacenza a 200 persone. Ecco cosa f… - INTEER999 : RT @Agenzia_Ansa: Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e va a… - SuperSantos1977 : RT @Agenzia_Ansa: Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e va a… -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Coronavirus Coronavirus: un turista positivo al tampone in nord Sardegna - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, 9 giovani positivi dopo rientro da vacanza e 43 casi in Lombardia: i dati di oggi

Nessun nuovo decesso, 43 casi di contagio accertati e un ricovero in più nelle terapie intensive degli ospedali della regione. Questi i dati riportati nel bollettino diffuso lunedì 17 agosto da Region ...

Ligue 1, quattro positivi al Covid-19: rinviata la partita inaugurale

La partita che avrebbe dovuto aprire, venerdì alle 19, il campionato della Ligue 1 francese, tra Olympique Marsiglia e Saint-Etienne, è stata rinviata a causa di quattro casi di giocatori positivi al ...

Nessun nuovo decesso, 43 casi di contagio accertati e un ricovero in più nelle terapie intensive degli ospedali della regione. Questi i dati riportati nel bollettino diffuso lunedì 17 agosto da Region ...La partita che avrebbe dovuto aprire, venerdì alle 19, il campionato della Ligue 1 francese, tra Olympique Marsiglia e Saint-Etienne, è stata rinviata a causa di quattro casi di giocatori positivi al ...