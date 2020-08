PERSONALITÀ E PIEDI BUONI: IL GIOVANE MANGALA CHE PIACE ALLA DEA (Di martedì 18 agosto 2020) Difficilmente l’Atalanta, soprattutto quella degli ultimi anni, sbaglia un colpo. Programmazione, visione a lungo termine e investimenti mirati hanno fatto la fortuna della società orobica, ormai proiettata in una dimensione europea. Indizi che lasciano presagire come l’interesse delle Dea nei confronti di un profilo come quello di Orel MANGALA non sia casuale. Belga di origine congolese, 22 anni, MANGALA è centrocampista fisicamente ben strutturato e con una discreta esperienza tra i professionisti, nonostante la GIOVANE età. Di proprietà dello Stoccarda, squadra con la quale ha appena ottenuto la promozione in Bundesliga (un eccellente ritorno), la sua migliore stagione è quella con la maglia dell’Amburgo nella Serie B tedesca, dove riesce presto a farsi spazio in prima squadra: 29 ... Leggi su alfredopedulla

