Oms: "La pandemia sta cambiando: ora è spinta dai contagi tra i giovani under 40" (Di martedì 18 agosto 2020) La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase, in cui è spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili. Lo ha detto Takeshi Kasai, direttore dell’ufficio del Pacifico Occidentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in una conferenza stampa. “L’epidemia sta cambiando - ha affermato - e le persone di 20, 30, 40 anni stanno sempre di più pilotando la diffusione. Molti non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio dei più vulnerabili”.L’osservazione sull’età dei contagiati vale anche per l’Italia, come conferma l’ultimo report ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - HuffPostItalia : Oms: 'La pandemia sta cambiando: ora è spinta dai contagi tra i giovani under 40' - Fontana3Lorenzo : Molti i dubbi su come l'OMS ha gestito la pandemia di covid-19. La scelta di Mario Monti, fautore dei tagli al sist… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Oms: 'La pandemia sta cambiando: ora è spinta dai contagi tra i giovani under 40' - kebilu : RT @HuffPostItalia: Oms: 'La pandemia sta cambiando: ora è spinta dai contagi tra i giovani under 40' -

Ultime Notizie dalla rete : Oms pandemia Coronavirus ultime notizie. Germania, nuovo picco con 1390 nuovi casi. Corea del Sud chiude chiese Il Sole 24 ORE Oms: "La pandemia sta cambiando: ora è spinta dai contagi tra i giovani under 40"

La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase ... direttore dell’ufficio del Pacifico Occidentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in una conferenza stampa. “L’epidemia ...

Coronavirus, ultime notizie, Oms: pandemia spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni

La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase ... direttore dell'ufficio del Pacifico Occidentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "L'epidemia sta cambiando – ha ...

La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase ... direttore dell’ufficio del Pacifico Occidentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in una conferenza stampa. “L’epidemia ...La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase ... direttore dell'ufficio del Pacifico Occidentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "L'epidemia sta cambiando – ha ...