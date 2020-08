Nuoto, Paltrinieri vince la 10 km tricolore a Piombino (Di martedì 18 agosto 2020) Gregorio Paltrinieri, dopo aver stregato nei 1500 con record europeo e negli 800 al Settecolli, vince la 10 km maschili dei campionati italiani open a Piombino. La specialità olimpica, in cui il ... Leggi su gazzetta

Gregorio Paltrinieri si prende tutto ... si è preso anche il terzo titolo tricolore nella distanza olimpioca del nuoto di fondo, la 10 km in programma a Piombino. Il modenese, passato da tre mesi ...Tre gare in tre giorni, tre record del mondo. E ora meritate vacanze in Sardegna per Simone Barlaam, milanese di 20 anni, l’atleta paralimpico che al Trofeo internazionale Settecolli di Roma ha chiuso ...