Napoli, il dubbio di Carlo Alvino: “Secondo me Gennaro Gattuso vede ancora Alex Meret un po’ acerbo” (Di martedì 18 agosto 2020) Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Porompomperoperò’: “Alex Meret non gioca titolare nel Napoli per un capriccio di Gennaro Gattuso? No, vi sbagliate: non è affatto così, lo escludo categoricamente. Non ho notizie a conforto della mia tesi, ma secondo me il mister vede ancora Meret un po’ acerbo: ecco perché c’è questa alternanza con David Ospina. Magari lo stesso Gattuso lo ha detto al ragazzo e ai dirigenti, il giocatore lo ha trasferito al procuratore e l’agente è invece di tutto un ... Leggi su calciomercato.napoli

margherita951 : RT @teatrolafenice: ?? «Il dubbio è apertura. E l’apertura è tolleranza». Oggi ricordiamo anche Luciano De Crescenzo (Napoli, 18 agosto 1928… - theatreBLIGNY : RT @teatrolafenice: ?? «Il dubbio è apertura. E l’apertura è tolleranza». Oggi ricordiamo anche Luciano De Crescenzo (Napoli, 18 agosto 1928… - Chiara19701810 : RT @teatrolafenice: ?? «Il dubbio è apertura. E l’apertura è tolleranza». Oggi ricordiamo anche Luciano De Crescenzo (Napoli, 18 agosto 1928… - ilnapolionline : Allan verso la cessione, altri due azzurri invece in dubbio - - diariodimonica : RT @teatrolafenice: ?? «Il dubbio è apertura. E l’apertura è tolleranza». Oggi ricordiamo anche Luciano De Crescenzo (Napoli, 18 agosto 1928… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dubbio Coronavirus, la riapertura delle scuole a settembre in dubbio? Il professor Ricciardi è scettico NapoliToday Napoli, il dubbio di Carlo Alvino: “Secondo me Gennaro Gattuso vede ancora Alex Meret un po’ acerbo”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Porompomperoperò’: “Alex Meret non gioca titolare nel Napoli per un ...

Napoli, Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025: il club ufficializza i tre rinnovi

C'erano dubbi proprio sul terzino sinistro portoghese ma il finale ... Gattuso di lavorare al meglio in vista della prossima stagione. Sul sito ufficiale del Napoli è infatti apparso un comunicato ...

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Porompomperoperò’: “Alex Meret non gioca titolare nel Napoli per un ...C'erano dubbi proprio sul terzino sinistro portoghese ma il finale ... Gattuso di lavorare al meglio in vista della prossima stagione. Sul sito ufficiale del Napoli è infatti apparso un comunicato ...