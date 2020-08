Maltempo: allagamenti e frana in Friuli per temporali (Di martedì 18 agosto 2020) allagamenti e una frana lungo la strada regionale 646 a Tarcento sono stati segnalati alla Sala operativa regionale della Protezione civile del Fvg a seguito dei temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio a nord di Udine. Dalle 18 di domenica alle 14 di oggi, nel corso dell’allerta meteo, la centrale Nue 112 ha ricevuto 386 telefonate per richieste di interventi dovuti al Maltempo. Gli eventi temporaleschi più intensi si sono verificati ieri nel tardo pomeriggio e in serata, quando alla Sala operativa sono giunte segnalazioni di alberi caduti a Carlino, Mariano del Friuli, Capriva del Friuli, Romans d’Isonzo, Savogna, Moraro, Cervignano, Casarsa della Delizia, Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Sequals, Mortegliano, Varmo, Pasiano di Pordenone; allagamento di ... Leggi su meteoweb.eu

