Maglia Hellas Verona 2020-21, le prime immagini delle nuove divise (Di martedì 18 agosto 2020) in vista della prossima stagione L’Hellas Verona ha presentato oggi le nuove maglie in vista della prossima stagione. Gli scaligeri, sul loro profilo social, hanno postato le prime immagini. Divisa interamente blu per le maglie che verranno utilizzate in casa, mentre quelle da trasferta saranno gialle. Lo sponsor tecnico sarà ancora Macron, ecco le prime foto: 𝑳𝑨 𝑺𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑰𝑵𝑼𝑨@MacronSports Hellas Verona 2020/21 Home & Away Kit 🔥🟡🔵 ➡️ https://t.co/lETM9MxqCU pic.twitter.com/styNxu1gwf — Hellas Verona FC ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Maglia Hellas Maglia Hellas Verona 2020-21, le prime immagini delle nuove divise Calcio News 24 Calciomercato Hellas Verona: Kumbulla pronto a dire addio

Marash Kumbulla è il prossimo elemento in uscita per l’Hellas Verona. Il presidente del club scaligero Maurizio Setti ha fatto capire che il difensore centrale ha molti estimatori e che tra non molto ...

Calciomercato Inter, Kumbulla a un passo: al Verona quasi 30 milioni di euro

Marash Kumbulla è a un passo dall’Inter. Il difensore classe 2000, attualmente di proprietà del Verona, sarebbe pronto a vestire la maglia nerazzurra. Superata la concorrenza della Lazio con un’offert ...

