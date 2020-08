L'Inter batte lo Shakthar e vola in finale di Europa League (Di martedì 18 agosto 2020) L'Inter spazza via lo Shakhtar Donetsk 5-0 e vola in finale di Europa League. Dopo dieci anni i nerazzurri tornano a giocare una finale europea: l'ultima volta era stato nel 2009/2010 quando l'Inter aveva conquistato la Champions League battendo il Bayern Monaco nella finale di Madrid e centrando il triplete con Mourinho in panchina. Stavolta è Antonio Conte il condottiero che accompagnerà i suoi ragazzi al match che vale la coppa, venerdì 21 agosto contro il Siviglia che domenica ha eliminato il blasonato Manchester United. «Sono molto contento e soddisfatto – dice il tecnico a fine partita - i ragazzi mi hanno dato una grande soddisfazione. Hanno giocato una partita europea nella ... Leggi su gqitalia

