Juventus, Higuain fa chiarezza: “resto qui, ho un anno di contratto. Io traditore? Anche Ronaldo il Fenomeno…. (Di martedì 18 agosto 2020) Gonzalo Higuain non ha al momento nessuna intenzione di lasciare la Juventus, il Pipita ha ancora un anno di contratto e il 24 agosto si ripresenterà a Torino per iniziare una nuova stagione agli ordini di Andrea Pirlo. Intervistato da Fox Sports sulle proprie intenzioni, il Pipita ha ammesso: “per adesso io sto bene, riposo e penso. Il 24 torno ad allenarmi, ho ancora un anno di contratto in Italia. Devo presentarmi, vedere cosa succederà con il nuovo allenatore perché ci sarà sicuramente una dinamica diversa. MLS? Molti giocatori ci vanno, e sarebbe bello, sì. Ma adesso sono qui. Dopo il calcio non diventerò un allenatore: troppo stress mentale e fisico. Gli allenatori cominciano con i capelli neri e se ... Leggi su sportfair

