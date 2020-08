Jennifer Lawrence è la "figlia preferita" tra le Kardashian, parola di Kris Jenner (Di martedì 18 agosto 2020) Jennifer Lawrence ha ricevuto speciali auguri di buon compleanno dalla mamma delle sorelle Kardashian, Kris Jenner: 'sei la mia figlia preferita'. Kris Jenner, madre delle Kardashian e imprenditrice, ha augurato un felice compleanno a Jennifer Lawrence, con un augurio davvero speciale, chiamandola figlia preferita (del giorno) con buona pace delle vere figlie biologiche. La vincitrice del premio Oscar ha compiuto 30 anni da poco e Kris Jenner ha voluto omaggiarla con degli auguri speciali. La madre delle Kardashian, infatti, sa benissimo che Jennifer Lawrence ... Leggi su movieplayer

