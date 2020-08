Jakobsen: “In terapia intensiva ho davvero avuto paura di morire” (Di martedì 18 agosto 2020) Due settimane dopo l’orribile caduta in volata al Giro di Polonia, causata da uno scarto a 80 km/h del rivale Groenewegen, e il susseguente coma, Fabio Jakobsen ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica. Il ciclista olandese ha rischiato di morire, e soprattutto ha avuto il tempo di avere paura di non sopravvivere all’incidente. “E ‘stato un periodo difficile e buio, nell’unità di terapia intensiva avevo davvero paura di non sopravvivere”. Ringrazia i medici e gli infermieri che gli hanno salvato la vita: “Sono estremamente grato per questo.” Ora Jakobsen è tornato a casa e, un passo alla volta, si sta riprendendo. “Nelle prossime settimane e mesi dovrò sottopormi a ... Leggi su ilnapolista

