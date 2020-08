Io e Te, sorpresa: Pierluigi Diaco cambia orario (Di martedì 18 agosto 2020) Io e Te, la trasmissione di Pierluigi Diaco cambia orario in questa settimana: deve lasciare spazio ad un evento per due giorni Io e Te, la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda su RaiUno cambia orario. In questa settimana per due giorni il presentatore romano deve cominciare il suo programma più tardi rispetto al solito. Per chi è abituato ad avere la sua compagnia, di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, dovrà attendere mezz’ora in più. Non più le ore 14.00 ma le 14.30. Tutto ciò per via della referendum confermativo del prossimo 20 e 21 settembre. Alle 14.00, infatti, si lascerà spazio al confronto tra chi è a favore del Sì e del No sull’approvazione o ... Leggi su bloglive

ottochannel : «Il #Benevento sarà la sorpresa della serie A». Così Peppe Iannicelli durante il confronto con il nostro direttore… -

Ultime Notizie dalla rete : sorpresa Pierluigi Io e Te, Pierluigi Diaco cambia orario in alcuni giorni BlogLive.it Pierluigi Loro Piana: «Così quel cargo ha distrutto il mio yacht»

L’imprenditore in causa con la società inglese che trasportava il 40 metri “My Song”: «La loro ricostruzione sorprende: è inesatta e fuorviante» di Daniela Polizzi «Era la mia barca di fine carriera, ...

Vianello a Io e Te, il conduttore lo blocca sulla morte della figlia

Edoardo Vianello è stato ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco, dove chiunque si sarebbe aspettato che parlasse di sua figlia Susanna (scomparsa ad aprile 2020 per un cancro fulminante). A ...

L’imprenditore in causa con la società inglese che trasportava il 40 metri “My Song”: «La loro ricostruzione sorprende: è inesatta e fuorviante» di Daniela Polizzi «Era la mia barca di fine carriera, ...Edoardo Vianello è stato ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco, dove chiunque si sarebbe aspettato che parlasse di sua figlia Susanna (scomparsa ad aprile 2020 per un cancro fulminante). A ...