Il prete del Casertano durante la messa: “Toglietevi le mascherine, non c’è più bisogno” (Di martedì 18 agosto 2020) Il prete del Casertano. durante la cerimonia religiosa dell’Assunta, il prete dall’altare invita i fedeli a togliersi la mascherina: “Non c’è più bisogno”, e invita a socializzare “alla faccia della pandemia”. Bufera in Rete: il video, trasmesso in diretta, è stato rimosso dalla pagina della chiesa che lo aveva trasmesso, ma è stato subito ricaricato da altri utenti indignati, che chiedono l’intervento dell’arcivescovo. “Toglietevi le mascherine, non c’è più bisogno”. A parlare, dall’altare, è un prete della provincia di Caserta. Il video, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia, ha fatto infuriare un sacco di gente. Video che è poi ... Leggi su limemagazine.eu

