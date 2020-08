I 642mila che ancora aspettano la Cassa Integrazione (Di martedì 18 agosto 2020) Sono ancora 642mila i lavoratori che aspettano la Cassa Integrazione. Repubblica fa sapere oggi che è la stessa relazione tecnica all’ultimo decreto 104 – in vigore dal 15 agosto – a confermarlo, dando conto dei beneficiari le cui aziende hanno spedito all’ Inps il famoso SR41, il documento con l’Iban dei lavoratori. Esaurite le pendenze di marzo e aprile, restano ancora 102 mila dipendenti senza la cig di maggio. A cui aggiungerne oltre mezzo milione di giugno e luglio. Totale: quasi 642 mila pagamenti in sospeso. C’è poi la questione del “magazzino”: le domande che l’Inps non ha né accettato, né respinto, né annullato, ma semplicemente in attesa di essere esaminate. Qui siamo a una fase precedente ... Leggi su nextquotidiano

Sono ancora 642mila i lavoratori che aspettano la Cassa Integrazione. Repubblica fa sapere oggi che è la stessa relazione tecnica all'ultimo decreto 104 – in vigore dal 15 agosto – a confermarlo, ...

