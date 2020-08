Halo Infinite: i problemi dello sviluppo raccontati in un report (Di martedì 18 agosto 2020) Brad Sams ha raccontato in un suo report su Thurrot i diversi problemi dello sviluppo di Halo Infinite Brad Sams ha pubblicato su Thurrot un corposo report in cui vengono messi in luce alcuni problemi riscontrati durante lo sviluppo di Halo Infinite. Il nuovo capitolo delle avventure di Master Chief, infatti, è stato da poco rimandato, ma parrebbe che alcuni contrasti interni 343 Industries fossero già sorti ben prima della controversa presentazione di luglio. I problemi dello sviluppo di Halo Infinite avrebbero a che fare con l’appalto di alcune operazioni ad altre compagnie Brad Sams, nel suo ... Leggi su tuttotek

