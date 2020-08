Electronic Arts: nuovo nome e nuova piattaforma per i servizi in abbonamento (Di martedì 18 agosto 2020) Oggi, Electronic Arts ha rivelato che EA Access e Origin Access Basic si sono trasformati in EA Play*, mentre quello che i fan conoscevano come Origin Access Premier si chiama ora EA Play Pro, con un look tutto nuovo. Tutti i grandi vantaggi tanto amati dai videogiocatori (le prove dei nuovi giochi EA, il 10% di risparmio sugli acquisti digitali, inclusi i giochi completi e una raccolta dei migliori titoli) rimarranno invariati. Anzi, nei prossimi mesi sono in arrivo ulteriori vantaggi, a partire da sfide di gioco esclusive e ricompense mensili per i membri di titoli selezionati. E c’è di più. Il 31 agosto, EA Play verrà lanciato anche su una quarta piattaforma Steam per PC. La community potrà scoprire tutte le novità nelle prossime settimane. EA Play è un ... Leggi su gamerbrain

