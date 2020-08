Donna scomparsa a Crema, le ricerche vanno avanti con i cani molecolari. Sequestrata l’abitazione per i rilievi della scientifica (Di martedì 18 agosto 2020) Sono andate avanti per tutto il giorno e continueranno almeno fino a stasera le ricerche di Sabrina Beccalli, la Donna di 39 anni scomparsa a Crema il giorno di Ferragosto. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile stanno passando al setaccio tutta la zona di Vergonzana, compreso il luogo in cui è stata ritrovata l’auto bruciata della Donna. Da oggi sono entrati in azione anche i cani molecolari, con la speranza che possano fiutare una traccia utile a risolvere il caso. Nel frattempo la procura di Cremona, guidata da Roberto Pellicano, ha disposto il sequestro dell’abitazione della 39enne. Anche qui l’obiettivo della ... Leggi su ilfattoquotidiano

