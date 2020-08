Daniele Savelli in omaggio a Rino Gaetano incanta il pubblico: evento sold out a Fiuggi (Di martedì 18 agosto 2020) Si è svolto presso lo Spazio Live del prestigioso hotel Villa Igea di Fiuggi Terme(Lazio), il concerto con grande successo di Daniele Savelli voce & chitarra acustica accompagnato dal bravo Umberto De Santis al basso elettrico hanno incantato il numeroso pubblico presente e per 2 ore hanno cantato insieme ai due artisti i brani più significativi del grande Rino, ma anche brevi racconti, letture tra cui una poesia di Simone Cristicchi dedicata al grande cantautore precocemente scomparso. L’amicizia di Daniele Savelli con Rino Gaetano giovane, ha contribuito a diffondere ed interpretare il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati,esclusivamente in chiave acustica in teatri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

