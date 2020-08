Coronavirus, il Codacons: “Sullo stop al fumo seguire l’esempio della Spagna” (Di martedì 18 agosto 2020) Due regioni della Spagna, Galicia e Canarie (ma il divieto è in studio anche in altre aree) hanno deciso di vietare il fumo di sigaretta all’aperto per contrastare la diffusione del Coronavirus. Per gli esperti, infatti, nelle zone in cui non è possibile garantire la distanza di almeno due metri tra una persona e l’altra, fumare comporterebbe rischi per la diffusione del patogeno, ciò perché fumando la persona rilascia “droplet”, le goccioline che possono portare al contagio. “La correlazione statistica tra fumo e decessi è spaventosa già di suo, un vero e proprio genocidio; ogni anno il fumo uccide 7 milioni di persone (saranno 8 milioni entro il 2030), come se di colpo fosse cancellata la città di New York; in Italia ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Codacons Donini risponde alle accuse di Codacons sulla gestione dell'emergenza coronavirus SulPanaro Divieto di fumo in pubblico

Non ci sono prove che sia una misura veramente efficace, ma in molti pensano che avrà effetti limitati ma comunque positivi sul controllo del coronavirus. La decisione spagnola ha acceso il dibattito ...

La regola è in vigore in Spagna ma può arrivare anche nel nostro Paese

