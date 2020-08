Controlli dei Nas nelle strutture per anziani in tutta Italia. Irregolare una su cinque (Di martedì 18 agosto 2020) Mancata assistenza, abbandono, falsi infermieri, stanze sovraffollate, topi nelle cucine sono state le violazioni più gravi Leggi su repubblica

zaiapresidente : ?????? TAMPONI AI VACANZIERI DI RIENTRO, TUTTI I DATI DEI PRIMI GIORNI DI CONTROLLI. ?????? - CarloCalenda : E perché? Basta disporre che i controlli si fanno dopo. Anche perché se no a che serve l’autocertificazione. La ver… - piersileri : Ogni giorno ricordo le 43 vittime del #ponteMorandi , vittime di incuria e inadeguatezza dei controlli. Ogni giorno… - Brandtopia_it : RT @lucarallo: ?? “Vendi il tuo account a un'agenzia pubblicitaria e guadagna!” ?? ?? Pensavo fosse uno scherzo... Invece è un post sponsoriz… - cronaca_news : Controlli dei Nas nelle strutture per anziani in tutta Italia. Irregolare una su cinque -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei Weekend di Ferragosto, maxi controlli dei carabinieri IlPiacenza Spillover. La natura delle epidemie e i cacciatori di malattie

Nel migliore dei casi una malattia partita da uno di questi allevamenti ... come la Dengue e la Febbre gialla riemergono più o meno ciclicamente, anche in base al controllo delle popolazioni di ...

Recensione: Samsung Galaxy A21s, l’economico che si compra per l’autonomia

Lo schermo LCD rende immediatamente visibile la scarsa profondità dei neri, anche sul fondo delle icone delle ... Se si è stati lontani dal telefono o se lo si ha vicino, per controllare la presenza ...

Nel migliore dei casi una malattia partita da uno di questi allevamenti ... come la Dengue e la Febbre gialla riemergono più o meno ciclicamente, anche in base al controllo delle popolazioni di ...Lo schermo LCD rende immediatamente visibile la scarsa profondità dei neri, anche sul fondo delle icone delle ... Se si è stati lontani dal telefono o se lo si ha vicino, per controllare la presenza ...