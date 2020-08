Ciambella ricotta e mele: ricetta facile e sofficissima (Di martedì 18 agosto 2020) La Ciambella ricotta e mele è una ricetta molto semplice e veloce da realizzare. Ottima per colazione o per merenda, è un dolce apprezzato anche dai più piccoli. Vediamo la ricetta La Ciambella ricotta e mele è una ricetta molto semplice da realizzare. Con pochi e sani ingredienti è possibile preparare un dolce ideale per colazione o per una merenda in compagnia di amici. La ricetta non richiede particolari doti culinarie ed i passaggi sono semplicissimi e veloci; non avete bisogno di sbattitori perchè tutto viene fatto con una frusta a mano o cucchiaio di legno. La Ciambella ha una consistenza morbidissima ed è umida al punto giusto. Vediamo insieme la ... Leggi su bloglive

Il ciambellone ai frutti di bosco, preparato con yogurt e ricotta, è un dolce soffice e delicato adatto per la colazione, ma anche a merenda per ‘zuccherare‘ la giornata con qualcosa di goloso e profu ...

