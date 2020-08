Cecilia Zagarrigo si ribella | Vacanza troppo rischiosa per l’ex di Uomini e Donne (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo si ribella ai commenti dei follower che la accusano di essersi messa troppo a rischio durante le vacanze a Ibiza. Scopriamo cosa sta succedendo all’ex corteggiatrice. Cecilia Zagarrigo sta trascorrendo un’estate da sogno, dopo essere stata scelta, dal trono classico di Uomini e Donne, da Carlo Pietorpoli. Non era … L'articolo Cecilia Zagarrigo si ribella Vacanza troppo rischiosa per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

___Sof____ : Stamattina il mood è quello di Cecilia Zagarrigo, buongiorno un cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Zagarrigo Cecilia Zagarrigo si ribella | Vacanza troppo rischiosa per l’ex di Uomini e Donne MeteoWeek Cecilia Zagarrigo si ribella | Vacanza troppo rischiosa per l’ex di Uomini e Donne

Cecilia Zagarrigo sta trascorrendo un’estate da sogno, dopo essere stata scelta, dal trono classico di Uomini e Donne, da Carlo Pietorpoli. Non era la prima volta che l’ex corteggiatrice cercava ...

Carlo Pietropoli mette radici | Cambiamento radicale per l’ex di Uomini e Donne

È un’estate decisamente speciale per Carlo Pietropoli. L’ex tronista, infatti, è reduce da un percorso piuttosto difficile a Uomini e Donne, ma che ha avuto un lieto fine tanto atteso. Infatti, nell’u ...

Cecilia Zagarrigo sta trascorrendo un’estate da sogno, dopo essere stata scelta, dal trono classico di Uomini e Donne, da Carlo Pietorpoli. Non era la prima volta che l’ex corteggiatrice cercava ...È un’estate decisamente speciale per Carlo Pietropoli. L’ex tronista, infatti, è reduce da un percorso piuttosto difficile a Uomini e Donne, ma che ha avuto un lieto fine tanto atteso. Infatti, nell’u ...