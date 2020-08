Bimbo morto a Modica: il padre aveva presentato un esposto per maltrattamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Si fa via via tristemente più chiaro il quadro attorno alla morte del piccolo Evan, il Bimbo di poco più di un anno e mezzo morto nell’ospedale di Modica dove era stato portato dalla madre 23enne. Dopo aver rintracciato sul corpo del piccolo evidenti lividi, è stata disposta l’autopsia sul suo corpo e avviate le indagini che hanno portato al fermo dapprima del convivente della madre e oggi della madre stessa. Nuovi elementi in mano agli inquirenti lasciano presumere un passato di maltrattamenti che il padre biologico del piccolo aveva già fatto presente alle autorità nel mese di luglio presentando un esposto. Le violenze e le bugie: fermati madre e convivente La pista vagliata dagli inquirenti sembra puntare il ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : Bimbo di 21 mesi morto a #Modica, fermata anche la madre. Indagata per omicidio e maltrattamenti. Convivente fermat… - repubblica : Modica, fermata per omicidio volontario anche la mamma del bimbo di un anno morto - fattoquotidiano : Bimbo di un anno morto a Modica, fermata anche la madre per omicidio volontario - zarzaga : RT @BonnieandLana: Convintissima che il marito sappia e sia coinvolto...Povero bimbo qualcuno l'ha preso altrimenti l'avrebbero trovato mor… - enricoparenti2 : Quanta violenza sui bimbi! La causa prima da ricercare nella disgregazione familiare e nell'incapacità di gestire r… -