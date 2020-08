Benevento, prime idee per le amichevoli: Schalke in ritiro, poi Roma e Reggina (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cominciato ufficialmente il ritiro pre-campionato, il Benevento studia le prossime mosse. Per prepararsi al ritorno in serie A, la Strega sta programmando alcune amichevoli di prestigio, per permettere a Inzaghi di rodare la nuova squadra e testarne forma e consistenza in vista di una stagione che si annuncia lunga e complicata. Probabilmente i giallorossi affronteranno test dal differente coefficiente di difficoltà tra i monti austriaci, dove non mancherà la sfida di cartello. Il club di via Santa Colomba, che non ha ancora comunicato ufficialmente il programma delle amichevoli, avrebbe organizzato una partita contro i tedeschi dello Schalke04. Una gara che si disputerà presumibilmente nella seconda settimana di lavoro, ... Leggi su anteprima24

sinapsinews : Il Teatro Romano di Benevento ospita il 'Grand Tour di Rosso Vanvitelliano' - Dopo il grande successo delle prime t… - alexthor1967 : @Gazzetta_it Questa me la tengo per le prime due pappine prese dal Benevento... - Stefano83359774 : @Ruttosporc Prime 5 in ordine sparso udinese Genoa Benevento spezia o Frosinone e e sassuolo - bruttapas : @Ruttosporc prime gare con Benevento, Crotone, Arzanese e Atletico Van Goof -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento prime Al Teatro romano c'è Rosso Vanvitelliano Ottopagine IL GRAND TOUR DI ROSSO VANVITELLIANO NELLA MAGICA CORNICE DEL TEATRO ROMANO DI BENEVENTO!

Dopo il grande successo delle prime tre tappe presso il Real Sito di Carditello ... 21:00 presso il Teatro Romano di Benevento. L’opera, ideata e realizzata da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & ...

Cultura, al Teatro Romano la tappa del ‘Grand Tour di Rosso Vanvitelliano’

Dopo il grande successo delle prime tre tappe presso il Real Sito di Carditello ... 21:00 presso il Teatro Romano di Benevento. L’opera, ideata e realizzata da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & ...

Dopo il grande successo delle prime tre tappe presso il Real Sito di Carditello ... 21:00 presso il Teatro Romano di Benevento. L’opera, ideata e realizzata da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & ...Dopo il grande successo delle prime tre tappe presso il Real Sito di Carditello ... 21:00 presso il Teatro Romano di Benevento. L’opera, ideata e realizzata da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & ...