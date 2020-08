Barcellona, Rivaldo: “Messi può aver pensato di andare via. Koeman può fare molto bene” (Di martedì 18 agosto 2020) Anche un ex di lusso come Rivaldo ha voluto dire la propria sul futuro del Barcellona, che sta attraversando giorni davvero difficili dopo l’8-2 subito dal Bayern e l’esonero di Quique Setien. L’ex giocatore blaugrana e del Milan ha scritto un lungo post su Instagram, partendo proprio dalla guida tecnica: “Tutto lascia pensare che Ronald Koeman sarà il nuovo allenatore del Barcellona – scrive Rivaldo – Lo conosco molto bene, è una brava persona che ha fatto tanta esperienza e sta facendo bene con l’Olanda. Penso proprio che potrebbe fare molto bene sulla panchina del Barcellona. Spero però che firmi un contratto lungo, di almeno 3-4 anni perchè ci ... Leggi su sportface

