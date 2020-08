Apple ha bandito l’Unreal Engine da tutti i dispositivi iOS e Mac (Di martedì 18 agosto 2020) La guerra tra Epic Games ed Apple continua. L’Unreal Engine e tutti gli strumenti di Epic saranno banditi su tutti gli iOS e Mac I due colossi continuano a darsi battaglia senza nessuna pietà. Il tutto è cominciato quando Epic Games ha deciso di contravvenire ai contratti presenti su App Store e Play Store, protestando contro l’obbligo di dare il 30% delle transazioni rispettivamente ad Apple e Google. Di conseguenza i proprietari dei dispositivi iOS e Android non hanno atteso a lungo prima di rimuovere Fortnite dai propri store digitali. Da qui è cominciata una battaglia legale, che sembra non finirà presto. Apple risponde ad Epic, Unreal Engine bandito dai dispositivi iOS e ... Leggi su tuttotek

La guerra tra Epic Games ed Apple continua. L’Unreal Engine e tutti gli strumenti di Epic saranno banditi su tutti gli iOS e Mac I due colossi continuano a darsi battaglia senza nessuna pietà. Il ...Con il bando commerciale per WeChat il rischio è una pesante penalizzazione per almeno una decina di big come Apple, Ford, Disney e Walmart Si tratta di un rischio più che concreto per almeno una deci ...